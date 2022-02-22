Українська дипломатка пояснила, що означає розірвання дипломатичних відносин з Росією

Розірвання дипломатичних відносин може мати і політичні, і юридичні наслідки.

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль пояснила процедуру розірвання дипломатичних відносин та які наслідки це матиме як для України, так і для Росії.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вона пояснила, що припинення дипломатичних відносин між державами відбувається шляхом офіційної заяви або прийняттям спеціального нормативного акта вищими органами державної влади, яке супроводжується відкликанням дипломатичних представників та закриттям дипломатичних представництв.

"Міжнародна практика припинення дипломатичних відносин свідчить, що таке рішення зазвичай є наслідком порушення державою своїх міжнародно-правових зобов’язань, вчинення недружнього акту, початку збройного конфлікту тощо", - написала вона.

Українська дипломатка повідомляє, що розірвання дипломатичних відносин може мати і політичні, і юридичні наслідки. Зокрема, до політичних відноситься припинення будь-яких прямих постійних контактів між державами. Водночас, попри розірвання дипломатичних відносин між двома країнами, дозволено здійснювати контакти між їхніми представниками в рамках міжнародних організацій та проводити двосторонні зустрічі на території третьої держави.

"З точки зору міжнародного права розірвання дипломатичних відносин може відбуватися без розірвання консульських відносин, а також не зачіпає дії міжнародних договорів, укладених між цими державами", - наголосила Зеркаль.

Вона додала, що рішення про розірвання дипломатичних відносин відбувається на підставі статті 106 Конституції України та статті 7 Закону України "про дипломатичну службу". Відповідно до цього МЗС повинне звертнутися до президента України з відповідною пропозицією.

Нагадаємо, у "Слузі народу" запропонували розірвати дипломатичні відносини з Росією. Згодом українське Міністерство закордонних справ звернулося до президента з відповідною пропозицією.

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