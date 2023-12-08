«Українська команда» передала захисникам перші 10 тисяч наборів для обігріву: «Поїдуть у найбільш гарячі точки на різні напрямки»

«Українська команда» передала захисникам на передову першу партію індивідуальних наборів для обігріву, на які донатили тисячі українців.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«10 тисяч хотпаків поїдуть у найбільш гарячі точки на різні напрямки. Разом з нашими передноворічними побажаннями для захисників», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний подякував українцям, котрі долучилися до збору, який оголошувала «Українська команда».

«Я хочу подякувати кожному, хто долучився до збору «Української команди». Завдяки вам наші бійці будуть в теплі», - сказав Палатний.

Як повідомлялося, «Українська команда» планує забезпечити «теплими наборами» 50 тисяч бійців на передовій. В набори входять хімічні грілки, сухий душ та присипка

Також повідомлялося, що під час «дрон-марафону», який оголошувала «Українська команда», було зібрано кошти майже на 300 дронів-камікадзе, які волонтери передають та привозять військовим підрозділам на гарячих напрямках.