«Українська команда» передала захисникам розвідувальні дрони з тепловізорами: «Ворогу ніде не сховатися»

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Українська команда» продовжує допомагати нашим захисникам на передовій. Сьогодні передаємо одному з підрозділів розвідувальні дрони Mavic 3Т. А також набори зарядних пристроїв та батарей до них. Ці дрони оснащені сучасними тепловізорами. Вони дозволяють нашим бійцям бачити живу силу ворога вночі, в тумані, в будь-яких умовах поганої видимості» - заявив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Він зазначив, що такі дрони з системами нічного бачення сьогодні дуже затребувані на передовій.

«Ворогу ніде не сховатися, хіба що в землі і там і залишитися назавжди! Дякуємо нашим героям за їхній щоденний подвиг! Разом обов’язково переможемо! Вже перемагаємо!» - наголосив Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» доставила на передову розвідувальні дрони для бійців 72-ї ОМБР ім. Чорних Запорожців.

Також «Українська команда» відправила на передову вже дві партії дронів-камікадзе з «вибуховими посланнями» окупантам від українців, які збирали кошти на безпілотники.