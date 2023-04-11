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«Українська команда» передала захисникам розвідувальні дрони з тепловізорами: «Ворогу ніде не сховатися»

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«Українська команда» передала захисникам розвідувальні дрони з тепловізорами: «Ворогу ніде не сховатися»

Волонтерський штаб «Українська команда» передав одному з військових підрозділів розвідувальні дрони, оснащені тепловізорами.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу. 

«Українська команда» продовжує допомагати нашим захисникам на передовій. Сьогодні передаємо одному з підрозділів розвідувальні дрони Mavic 3Т. А також набори зарядних пристроїв та батарей до них. Ці дрони оснащені сучасними тепловізорами. Вони дозволяють нашим бійцям бачити живу силу ворога вночі, в тумані, в будь-яких умовах поганої видимості» - заявив керівник «Української команди» Артур Палатний.  

Він зазначив, що такі дрони з системами нічного бачення сьогодні дуже затребувані на передовій. 

«Ворогу ніде не сховатися, хіба що в землі і там і залишитися назавжди! Дякуємо нашим героям за їхній щоденний подвиг! Разом обов’язково переможемо! Вже перемагаємо!» - наголосив Артур Палатний. 

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» доставила на передову розвідувальні дрони для бійців 72-ї ОМБР ім. Чорних Запорожців.  

Також «Українська команда» відправила на передову вже дві партії дронів-камікадзе з «вибуховими посланнями» окупантам від українців, які збирали кошти на безпілотники. 

Дата публікації
Перегляди
202
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