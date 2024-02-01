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"Українська команда" відкриває збір на великі ударні безпілотники

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"Українська команда" відкриває збір на великі ударні безпілотники

Волонтерський штаб «Українська команда» відкриває новий великий збір на ударні безпілотники, які летять далі та несуть більше вибухівки.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди». 

«Відкриваємо новий великий збір на ударні безпілотники. В них виросли крила, а отже, вони тепер можуть долати в рази більшу відстань та нести на собі в рази важчий боєприпас. Хлопці регулярно передають усі ваші найзапекліші «вітання» оркам. І ми з вами їм в цьому ще більше допоможемо», - йдеться у повідомленні «Української команди».

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Мета збору – 10 мільйонів гривень. 

«10 мільйонів гривень - 200 літачків оркам на голову! Кидай раз 200 гривень, два рази по двісті або скільки  хочеш! 200 на 200! Донать! Задвухсоть орка! Зробимо оркам лютий лютий!» - закликає «Українська команда».

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