"Українська сторона створює загрозу ядерній безпеці": стало відомо, яку дезінформацію поширюють окупанти

Центр протидії дезінформації пише, що протягом 07.09.2022 окупанти поширили:
- Дезінформацію
Президент Росії В. Путін заявив, що «українська сторона створює загрозу ядерній безпеці… навіщо вони це роблять я не розумію. Щоб привернути увагу до свого становища чи створити додаткову кризу? … [однак] головна загроза – це не сам реактор, а сховище відходів палива».
- Маніпуляцію
ЗМІ РФ повідомили: «за даними Кримського інституту політичних та соціологічних досліджень приєднання до РФ підтримує більшість мешканців Запорізької та Херсонської областей… позитивна динаміка фіксується за показниками: ставлення до входження до складу РФ і сприйняття можливості отримання російського громадянства».
- Дезінформацію
«США втратили свою домінівну позицію… азійсько-тихоокеанський регіон став точкою тяжіння капіталу, але Захід прагне зберегти світопорядок ... соціально-економічна стабільність … приноситься в жертву заради диктатури США в економіці», – заявив президент РФ Володимир Путін.
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