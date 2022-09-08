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"Українська сторона створює загрозу ядерній безпеці": стало відомо, яку дезінформацію поширюють окупанти

Дата публікації
Перегляди
2006
Час на прочитання
1 хв
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"Українська сторона створює загрозу ядерній безпеці": стало відомо, яку дезінформацію поширюють окупанти

Центр протидії дезінформації пише, що протягом 07.09.2022 окупанти поширили:

  • Дезінформацію

Президент Росії В. Путін заявив, що «українська сторона створює загрозу ядерній безпеці… навіщо вони це роблять я не розумію. Щоб привернути увагу до свого становища чи створити додаткову кризу? … [однак] головна загроза – це не сам реактор, а сховище відходів палива».

  • Маніпуляцію

ЗМІ РФ повідомили: «за даними Кримського інституту політичних та соціологічних досліджень приєднання до РФ підтримує більшість мешканців Запорізької та Херсонської областей… позитивна динаміка фіксується за показниками: ставлення до входження до складу РФ і сприйняття можливості отримання російського громадянства».

  • Дезінформацію

«США втратили свою домінівну позицію… азійсько-тихоокеанський регіон став точкою тяжіння капіталу, але Захід прагне зберегти світопорядок ... соціально-економічна стабільність … приноситься в жертву заради диктатури США в економіці», – заявив президент РФ Володимир Путін.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2006
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