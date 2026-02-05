Українська сторона заявила про завершення переговорів в Абу-Дабі

Прапори України, США та Росії / © ТСН

Тристоронні переговори в Абу-Дабі 5 лютого за участю делегацій з України, США та Росії завершилися.

Про це повідомила речниця секретаря РНБО України Діана Давітян.

Жодних подробиць зустрічі Давітян не озвучила.

Нагадаємо, результатом другого дня тристоронніх переговорів України, США та РФ став перший за п’ять місяців обмін 314 полоненими. Про це повідомив спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Сторони працювали у групах, обговорюючи безпеку, економіку та шляхи завершення війни. Віткофф назвав діалог продуктивним, але наголосив на великому обсязі майбутньої роботи.

Україна наполягає на реальних гарантіях безпеки, тоді як РФ заявляє про «прогрес», одночасно звинувачуючи Британію та Європу в перешкоджанні процесу. Наступні кроки та подальший прогрес очікуються протягом найближчих тижнів.