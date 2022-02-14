Українське небо відкрите, порти в Чорному морі працюють у штатному режимі – Кубраков

SkyUp повністю відновила продаж квитків на авіарейси, МАУ працює у звичному режимі, а про блокаду Чорного моря наразі не йдеться.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що небо над країною відкрите, а порти в Чорному морі працюють у штатному режимі.

Про це Кубраков повідомив у понеділок, 14 лютого.

"Я розумію, який серйозний емоційний тиск здійснюють новини у медіапросторі на всіх нас. Тому розповім по пунктах, що вже зроблено та що робиться для того, щоб українська транспортна мережа працювала на повну потужність", – написав міністр у своєму повідомленні.

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Так, він нагадав, що 13 лютого Кабмін виділив 16,6 млрд грн з резервного фонду Держбюджету України для гарантування безпеки польотів літаків у повітряному просторі країни. Гроші зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку і їх вистачить для покриття 23 страхових випадків.

"У результаті вже є низка позитивних прецедентів у перемовинах українських авіакомпаній зі страховими компаніями. Так, наприклад, SkyUp повністю відновила продаж квитків на авіарейси, які до цього були скасовані", ­­– повідомив Кубраков.

Позитивні зрушення є і в Bees Airline та Міжнародних авіаліній України. За словами міністра, здебільшого є домовленості про подовження страхового обслуговування зі щоденним погодженням.

"Щодо ситуації з вивезенням літаків МАУ з України в Іспанію. Вивезено виключно ті літаки, які не використовуються перевізником. За інформацією керівництва компанії, авіафлот у складі 16 літаків наразі повністю покриває потребу ринку. Тобто авіакомпанія працює у звичному режимі", – написав Кубраков.

Ситуація в морі

Міністр повідомив, що 14 лютого завершаться обстеження морського коридору між західною межею району російських військових навчань та південно-східним краєм Дністровської банки. Наразі підтверджені попередньо оголошені глибини в цьому районі на рівні 15-22 м, тому рекомендації щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки залишаються чинними.

"Після отримання повних результатів усю необхідну інформацію буде розіслано суднам. Про блокаду портів Чорного моря наразі не йдеться. Підтвердженням цьому є те, що буквально годину тому з зернового термінала Neptune у порту "Південний" новим коридором пройшов балкер MV Melia. Наразі це перше судно класу Panamax, яке успішно скористалось цим маршрутом", – зазначив Кубраков.

Нагадаємо, Україна рекомендувала авіакомпаніям тимчасово не літати над Чорним морем через активацію потенційно небезпечної зони в повітряному просторі над морем.

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