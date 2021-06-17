Українське питання було однією з тем зустрічі між Байденом і Путіним – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

У четвер, 17 червня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 17 червня обговорять зустріч лідерів США і РФ у Женеві, де однією з тем бесіди Джо Байдена І Володимира Путіна було українське питання.

Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру подискутує про те, чи погодиться Джо Байден не пускати Україну до НАТО в обмін на поступки Кремля в інших питаннях, важливих для США. А також, чи пом'якшить Вашингтон свою позицію щодо "Північного потоку-2" і чи вдасться Путіну наблизити свою мрію зробити весь пострадянський простір зоною свого впливу.

Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, що буде з Донбасом та як Україні не стати розмінною монетою у великій геополітичній грі.

У програмі візьмуть участь:

секретар РНБО Олексій Данілов,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко,

президент Грузії (2004-2013), голова виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі,

заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга,

радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,

міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,

надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Чалий,

народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна,

народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич,

політичний експерт Юрій Романенко,

журналіст Дмитро Гордон,

політик, економіст, радник президента Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 17 червня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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