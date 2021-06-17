Українське питання було однією з тем зустрічі між Байденом і Путіним – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

У четвер, 17 червня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".
У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 17 червня обговорять зустріч лідерів США і РФ у Женеві, де однією з тем бесіди Джо Байдена І Володимира Путіна було українське питання.
Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру подискутує про те, чи погодиться Джо Байден не пускати Україну до НАТО в обмін на поступки Кремля в інших питаннях, важливих для США. А також, чи пом'якшить Вашингтон свою позицію щодо "Північного потоку-2" і чи вдасться Путіну наблизити свою мрію зробити весь пострадянський простір зоною свого впливу.
Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, що буде з Донбасом та як Україні не стати розмінною монетою у великій геополітичній грі.
У програмі візьмуть участь:
- секретар РНБО Олексій Данілов,
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
- голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко,
- президент Грузії (2004-2013), голова виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі,
- заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга,
- радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,
- міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
- надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Чалий,
- народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна,
- народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич,
- політичний експерт Юрій Романенко,
- журналіст Дмитро Гордон,
- політик, економіст, радник президента Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 17 червня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.