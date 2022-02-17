Українське питання обговорять під час Мюнхенської конференції з безпеки: подробиці

Українське питання обговорять під час Мюнхенської конференції з безпеки: подробиці

Мюнхенська конференція має відбутися 18-20 лютого.

На полях Мюнхенської конференції з безпеки планується проведення низки дипломатичних зустрічей, присвячених ситуації навколо України.

Про це розповів речник МЗС Німеччини Крістофер Бургер, - пише Укрінформ.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок планує провести переговори так званої «нормандської трійки» - з колегами з України та Франції. Одна з тем - реалізація Мінських угод.

Окрім того, українське питання планується обговорити в колі очільників дипломатичних відомств ФРН, Франції, Великої Британії та США.

Як передбачається, Бербок також організує зустріч очільників МЗС країн G7 - Німеччина наразі головує в цій групі. Йтиметься про узгодження позицій та подальших дій у кризі, яка виникла внаслідок розгортання російських військ поблизу України, зокрема, щодо запровадження санкцій у разі подальшої агресії.

За словами Бургера, планується організувати зустріч Бербок з колегами з Туреччини та Ірану, а також із генеральним секретарем ООН.

Також читайте Зеленського запросили виступити на одній із найближчих сесій Європарламенту

Зустрічі попередньо плануються на суботу. Дипломат водночас уточнив, що програма конференції та зустрічей у її кулуарах може мінятися.

Мюнхенська конференція має відбутися 18-20 лютого, як очікується, участь у ній візьме Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

За словами високопосадовців американської адміністрації, віцепрезидент Камала Гарріс має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, коли вона поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки пізніше цього тижня. Читати далі –>

Міністр оборони США Ллойд Остін та його колеги з Франції Флоранс Парлі, Німеччини Крістіна Ламбрехт та Великобританії Бен Уоллес підтвердили важливість єдності НАТО для протидії політиці Росії. Читати далі –>

Міністри оборони країн НАТО заявили, що Росія своїми діями створює серйозну загрозу для євроатлантичної безпеки, та закликали її негайно відвести війська від кордону України. Читати далі –>

Держсекретар США Ентоні Блінкен готовий зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у відповідний час. Читати далі –>

У США розповіли, що кількість російських сил на кордоні з Україною за останні дні збільшилася щонайменше на 7 тисяч військових, попри заяви Кремля про початок відведення. Читати далі –>

Зеленський заявив, що немає ознак відводу россійских військ від українських кордонів