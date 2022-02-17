Українське питання обговорять під час Мюнхенської конференції з безпеки: подробиці

Мюнхенська конференція має відбутися 18-20 лютого.
На полях Мюнхенської конференції з безпеки планується проведення низки дипломатичних зустрічей, присвячених ситуації навколо України.
Про це розповів речник МЗС Німеччини Крістофер Бургер, - пише Укрінформ.
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок планує провести переговори так званої «нормандської трійки» - з колегами з України та Франції. Одна з тем - реалізація Мінських угод.
Окрім того, українське питання планується обговорити в колі очільників дипломатичних відомств ФРН, Франції, Великої Британії та США.
Як передбачається, Бербок також організує зустріч очільників МЗС країн G7 - Німеччина наразі головує в цій групі. Йтиметься про узгодження позицій та подальших дій у кризі, яка виникла внаслідок розгортання російських військ поблизу України, зокрема, щодо запровадження санкцій у разі подальшої агресії.
За словами Бургера, планується організувати зустріч Бербок з колегами з Туреччини та Ірану, а також із генеральним секретарем ООН.
Зустрічі попередньо плануються на суботу. Дипломат водночас уточнив, що програма конференції та зустрічей у її кулуарах може мінятися.
Мюнхенська конференція має відбутися 18-20 лютого, як очікується, участь у ній візьме Президент України Володимир Зеленський.
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