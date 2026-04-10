Українські біженці в Європі: скільки виїхало чоловіків до 23 років

Українські біженці

За інформацією європейських партнерів, після відкриття кордонів України для чоловіків до 23 років до Європи виїхало близько 400 тисяч молодих українців.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в інтерв’ю Forbes.

«Підтвердити чи спростувати не можу, бо не ведемо статистику. Напевно, для країн ЄС це є певним тиском та викликає побоювання», — зауважив він, коментуючи прохання, зокрема, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца зупинити цей потік людей.

При цьому міністр додав, що міжнародні партнери офіційно не звертаються з приводу скасування чи обмеження цього рішення.

«Зараз іде дискусія в іншому форматі. У першому кварталі наступного року закінчується тимчасовий захист. Спілкуємось щодо рішень, які ухвалюватимуть країни щодо продовження захисту та легального перебування українців», — повідомив Денис Улютін.

Урядовець зазначив, що йдеться, зокрема, про моделі на кшталт тієї, що вже діє в Польщі.

Нагадаємо, громадянам України, які наразі перебувають у сусідній Польщі, необхідно оновити персональні дані у реєстрі PESEL. Українці, які цього не зроблять, можуть втратити права, пов’язані з тимчасовим захистом у Польщі.