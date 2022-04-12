Українські "бойовики" та "фальшиві" поховання: головні фейки та маніпуляції доби 

Пропаганда РФ продовжує поширювати інформацію щодо знищення словацьких ЗРК С-300.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 11.04.2022 року.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України у Telegram-каналі.



Як заявив один з представників РФ при ООН Дмитро Полянський, Росія передала ООН інформацію "про постановче виявлення масових поховань у селі Раківка під Києвом для подальшої дискредитації армії РФ". Застерігаємо: це – маніпуляція.

Не зважаючи на офіційну заяву прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера, пропаганда РФ продовжує поширювати інформацію щодо знищення словацьких ЗРК С-300. Водночас ворог планує до запуску кампанію про здачу українських солдатів в полон разом зі зброєю від союзників. Це – фейк.

Міноборони РФ стверджує, що "українські бойовики катують мирних жителів Слов’янська, приводом для чого є проросійські погляди людей". Також ворог зазначає, що "жителі міста вважаються ненадійними у політичному плані". Обережно, це – фейк!.

"Зупинимо інфотерор", - йдеться у повідомленні.

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