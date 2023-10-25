Українські депутати можуть з'явитися у Європарламенті ще до вступу України до ЄС

Президентка Європарламенту Роберта Мецола запропонувала депутатам України та Молдови приєднатися до установи як "спостерігачі", поки вони чекають на вступ до ЄС.

Про це інформує Politico.

"Не припускайтеся помилок: політично, якщо країна дивиться на Європу, тоді Європа повинна широко відчинити свої двері", – сказала Мецола.

Вона зазначила, що країнам, які збираються приєднатися до ЄС, можна запропонувати безліч переваг, починаючи від пільг на єдиному ринку і закінчуючи залученням до молодіжної програми Erasmus.

"Ми можемо навіть піти далі і взяти членів-спостерігачів до цього парламенту – це речі, які важливі для населення", – сказала президентка Європарламенту.

За її ініціативою, члени-спостерігачі Європарламенту від України та Молдови не матимуть права голосу та будуть призначені, а не обрані, але вони матимуть місця в інституції, яка в будь-якому разі зросте з 705 до 720 членів після виборів до Європарламенту в червні 2024 року.

Згідно з правилами парламенту, лише після підписання офіційної угоди про приєднання члени Європарламенту можуть зайняти свої місця. Однак Мецола пропонує піти проти правил.

"Розширення завжди було найсильнішим геополітичним інструментом Європейського Союзу", – сказала президентка Європарламенту.

Варто зазначити, що Роберта Мецола, яка у свої 44 роки є наймолодшою президенткою Європарламенту в історії, була першим лідером ЄС, який відвідав Київ після повномасштабного вторгнення. Торік 1 квітня вона зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським, і тепер на еспланаді перед парламентом у Брюсселі висить їхня гігантська фотографія, на якій вони тиснуть руки. Її вважають візуальним символом захисту України у війні проти Росії.

Вступ України до ЄС

Виконавча влада Європейського Союзу збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, якого досягнула Україна у своїй заявці на членство. Це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що Єврокомісія дасть позитивний висновок стосовно початку переговорів про вступ України до Євросоюзу до кінця поточного року. Він зазначив, що Київ "зробив усе", щоб отримати позитивний висновок від Європейської комісії.

А вже 5 жовтня стало відомо, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може приїхати до Києва напередодні офіційного оприлюднення оцінки ЄС щодо українського прогресу. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк і припустив, що "вона не поїхала б туди напередодні публікації звітів про розширення Єврокомісії, якби не мала хороших новин".

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