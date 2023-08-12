Українські дрони на Чорному морі можуть позбавити Росію мінімум 10 мільярдів доларів на рік, — Олександр Кацуба

Це приблизно 8% російського експорту, який складає 7,5-8,0 мільйонів барелів на день. Про це у своїй колонці розповів експерт в сфері енергетики Олександр Кацуба.

Експерт вважає, що блокування російського експорту на Чорному морі не призведе до різкого підвищення цін на нафту, але матиме довгострокові наслідки для Росії. Бо ефективне застосування дронів доводить, що війна загрожує безпеці транспортування нафти, безпеці танкерів, які контрактує Росія для потреб експорту, це зробить собівартість російського експорту ще дорожчою.

Бо зростуть страхові виплати, ще більше експорту в Азію буде залежати від транспортного маршруту Сибір – Балтійське море – і далі в Індію, Китай чи інші регіони. А маршрут Петербург – Бангалор майже вдвічі довший, ніж такий саме маршрут з Чорного моря, пояснює Кацуба. Що стосується потенціалу заміни цих портів портами на Тихому океані, то наразі це неможливо через відсутність як потрібної потужності портів Далекого Сходу, так і засобів доставлення нафти (трубопроводів, залізниці) з родовищ Західного Сибіру та регіону Волги на схід.

Тобто навіть навіть за відсутності власного потужного флоту Україна завдяки креативу і новим технологіям може гідно відповісти на російську агресію, в тому числі на морі. Війна дронів може завдати безпосереднього удару по російських доходах від нафти та газу, з яких фінансується війна. Що і є метою України, бо наближає перемогу над ворогом і відновлення нашої країни, резюмує експерт.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.