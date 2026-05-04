Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня в Москві — Зеленський

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Володимир Зеленський натякнув, що Україна не може гарантувати безпеку під час параду у Москві.

Про це він заявив на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

«Росія оголосила парад 9 травня. Але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути, тиснути санкціями на них. І я дякую вам за 20-й пакет санкцій», — сказав президент.

Реклама

Путін просить перемир’я на 9 травня — що відомо

У Росії вперше за 30 років можуть скасувати традиційний парад на 9 травня в Москві. Альтернативним рішенням може бути перенесення святкування військового параду до Дня перемоги. Причиною називають побоювання щодо можливих атак і зростання дальності українських ракет.

Кремль нібито готовий до режиму тиші, однак окупанти не кажуть, на який саме період. Очевидно, вони хочуть спокійного свята на Красній площі.

Зокрема, під час останньої телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним, диктатор заявив, що Росія готова до тимчасового припинення вогню на час Дня перемоги. Трамп, зі свого боку, підтримав пропозицію.

Водночас у ЦПД РНБО переконані, що ініціатива Росії про перемир’я на 9 травня винятково прагматична. Путін намагається видати це за «жест доброї волі», хоча насправді просто боїться за власну безпеку під час святкових заходів.

Реклама

Новини партнерів