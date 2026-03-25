Українські дрони в країнах НАТО: в МЗС прокоментували інциденти

Георгій Тихий / © МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України офіційно відреагували на нещодавні випадки падіння українських безпілотників на території країн Балтії. Київ перебуває у щільному контакті з міжнародними партнерами для встановлення всіх деталей.

Про це сказав речник відомства Георгій Тихий на пресконференції.

За словами Тихого, випадки з дронами різного типу в країнах Балтії останнім часом фіксуються регулярно. Українські дипломати вже працюють над з’ясуванням обставин останніх інцидентів спільно з колегами з Естонії та Латвії.

«Насправді інциденти з дронами різного типу, на жаль, постійно відбуваються в країнах Балтії останнім часом, зокрема й цього року, коли поліція фіксувала подібні випадки. Інциденти пояснюють використанням дронів. Я можу офіційно сказати, що ми перебуваємо в контакті з нашими партнерами і з’ясовуємо всі обставини цих випадків», — заявив речник МЗС.

Причини та дипломатичні наслідки

Попри походження апаратів, балтійські союзники України чітко ідентифікують першопричину цих подій. У МЗС підкреслюють, що жодних розбіжностей у трактуванні ситуації з партнерами немає.

«Ми безпосередньо контактуємо з балтійськими партнерами. Але можу точно сказати: усі наші балтійські партнери не мають жодних сумнівів, що причина цих інцидентів — російська агресія проти України та розв’язана Росією війна», — зазначив Тихий.

Українська сторона та представники країн Балтії дотримуються єдиної позиції: подібні випадки мають стати приводом для посилення міжнародного тиску на Кремль. Ключовою вимогою залишається запровадження додаткових обмежень, які допоможуть зупинити бойові дії.

«Ми з ними абсолютно єдині в позиції, що наслідком цих інцидентів має бути посилення тиску на Москву і запровадження додаткових санкцій проти Росії», — підсумував речник.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 25 березня у Латвії та Естонії зафіксували падіння безпілотників, які, за даними місцевих служб, були українськими.

В Естонії дрон, що увійшов у повітряний простір з боку Росії, врізався в об’єкт критичної інфраструктури — димову трубу електростанції в Аувере, внаслідок чого стався вибух. За попередніми даними, безпілотник збився з курсу після впливу в російському повітряному просторі, постраждалих немає.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал зазначив, що інцидент не був навмисною атакою, а дрон, ймовірно, був частиною української операції проти російських об’єктів.

Подібний випадок зафіксували і в Латвії, де безпілотник впав у Краславському краї. За словами президента Едгарса Рінкевичса, апарат також виконував завдання в межах операції проти цілей на території Росії.