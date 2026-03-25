ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

Українські дрони в країнах НАТО: в МЗС прокоментували інциденти

У МЗС пояснили, чому українські дрони падають у Балтії та як на це реагують союзники.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Георгій Тихий

Георгій Тихий / © МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України офіційно відреагували на нещодавні випадки падіння українських безпілотників на території країн Балтії. Київ перебуває у щільному контакті з міжнародними партнерами для встановлення всіх деталей.

Про це сказав речник відомства Георгій Тихий на пресконференції.

За словами Тихого, випадки з дронами різного типу в країнах Балтії останнім часом фіксуються регулярно. Українські дипломати вже працюють над з’ясуванням обставин останніх інцидентів спільно з колегами з Естонії та Латвії.

«Насправді інциденти з дронами різного типу, на жаль, постійно відбуваються в країнах Балтії останнім часом, зокрема й цього року, коли поліція фіксувала подібні випадки. Інциденти пояснюють використанням дронів. Я можу офіційно сказати, що ми перебуваємо в контакті з нашими партнерами і з’ясовуємо всі обставини цих випадків», — заявив речник МЗС.

Причини та дипломатичні наслідки

Попри походження апаратів, балтійські союзники України чітко ідентифікують першопричину цих подій. У МЗС підкреслюють, що жодних розбіжностей у трактуванні ситуації з партнерами немає.

«Ми безпосередньо контактуємо з балтійськими партнерами. Але можу точно сказати: усі наші балтійські партнери не мають жодних сумнівів, що причина цих інцидентів — російська агресія проти України та розв’язана Росією війна», — зазначив Тихий.

Українська сторона та представники країн Балтії дотримуються єдиної позиції: подібні випадки мають стати приводом для посилення міжнародного тиску на Кремль. Ключовою вимогою залишається запровадження додаткових обмежень, які допоможуть зупинити бойові дії.

«Ми з ними абсолютно єдині в позиції, що наслідком цих інцидентів має бути посилення тиску на Москву і запровадження додаткових санкцій проти Росії», — підсумував речник.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 25 березня у Латвії та Естонії зафіксували падіння безпілотників, які, за даними місцевих служб, були українськими.

В Естонії дрон, що увійшов у повітряний простір з боку Росії, врізався в об’єкт критичної інфраструктури — димову трубу електростанції в Аувере, внаслідок чого стався вибух. За попередніми даними, безпілотник збився з курсу після впливу в російському повітряному просторі, постраждалих немає.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал зазначив, що інцидент не був навмисною атакою, а дрон, ймовірно, був частиною української операції проти російських об’єктів.

Подібний випадок зафіксували і в Латвії, де безпілотник впав у Краславському краї. За словами президента Едгарса Рінкевичса, апарат також виконував завдання в межах операції проти цілей на території Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie