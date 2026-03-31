Українські дрони впали у Фінляндії: у Гельсінкі зробили неочікувану заяву

Фінляндія.

На території Фінляндії попадали українські безпілотники під час атак на російський нафтовий сектор. Втім, Гельсінкі не вимагатимуть від Києва припинити удари по цілях в РФ

Про це заявила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен, повідомляє Yle.

«Фінляндія не вимагає нічого подібного. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не опинилися в небезпеці», — сказала очільниця фінського МЗС.

З її слів, Україна «має право захищатися». Саме тому Фінляндія «не висуває жодних вимог» до Києва щодо того, на які цілі вона прагне впливати в Росії».

Українські БпЛА у Фінляндії

Днями на території Фінляндії зафіксували падіння кількох дронів. Один безпілотник упав на схід від міста Коувола. Інший розбився на північ від цього населеного пункту. Третій неідентифікований БпЛА приземлився на морський лід за межами міста Еспоо, неподалік столиці Гельсінкі.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що один із дронів — українського походження. Глава держави запевнив, що військової загрози для його співгромадян немає.