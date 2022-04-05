Українські мирні жителі платять занадто високу ціну за цю війну – координатор гумдопомоги ООН

Українські мирні жителі платять занадто високу ціну за цю війну – координатор гумдопомоги ООН

Через наступальні дії життя великої кількості мирних жителів є нестерпним, наголосив він.

Координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс заявив, що через війну Росії в Україні понад 11 млн 300 тис. людей були вимушені тікати зі своїх домівок, а життя великої кількості мирних жителів є нестерпним, зокрема Маріуполь є центром пекла.

Про це Гріффітс сказав під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 5 квітня.

"Українські мирні жителі платять занадто високу ціну за цю війну", – наголосив він.

Координатор гуманітарної допомоги ООН повідомив, що за останні тижні 1043 людини загинули у війні в Україні, серед яких велика кількість дітей.

"Я впевнений, що ці цифри недооцінені. Ми говоримо про пошкодження цивільної інфраструктури, шкіл, дитсадків, закладів охорони здоров’я. І якщо подивитися на поточні цифри щодо переміщення – понад 11 млн 300 тис. людей вже були вимушені тікати зі своїх домівок. І понад 4 млн біженців із України зараз перебувають у дружніх сусідніх країнах. Тобто по суті ми говоримо про понад чверть українського населення, які змушені були переміститися за короткий період часу", – розповів Гріффітс.

"Ми собі можемо лише уявити, що цифри продовжуватимуть збільшуватися, поки ми не зробимо якусь перерву, поки ми не досягнемо миру", – зазначив він.

Координатор гуманітарної допомоги ООН також назвав Маріуполь центром пекла.

"Через наступальні дії життя великої кількості мирних жителів є нестерпним. І жінки, і діти, і люди похилого віку вже перебувають у цій пастці занадто довго. Протягом п’яти тижнів жителі Маріуполя перебувають у блокаді і це все дуже добре задокументовано. Справді, Маріуполь є центром пекла", – розповів Гріффітс.

Він також заявив, що інші міста, наприклад Чернігів, Суми та Харків залишаються відрізаними від базових товарів та послуг.

"І дуже небезпечні умови також перешкоджають нашим зусиллям для того, щоб отримати доступ до цього мирного населення. Звичайно, що цивільному населенню мають дозволити виїхати без ризику наступів, нападів", – наголосив координатор гумдопомоги ООН.

Він також закликав усі сторони поважати норми міжнародного права та дозволити гуманітарним організаціям безпечний, безперешкодний і швидкий доступ до всіх мирних людей, де б вони не перебували на території України.

Нагадаємо, на засіданні Радбезу генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив напад Росії на Україну. Також він зазначив, що був вражений воєнними злочинами РФ у Бучі та закликав міжнародні організації розслідувати вбивства цивільних українців.

Читайте також: