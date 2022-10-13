"Українські підопічні Вашингтона за його потурання": яку дезінформацію поширювали російські окупанти 12 жовтня

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 12.10.2022 окупанти поширили наступну дезінформацію та маніпуляцію.

Дезінформацію

Президент РФ В. Путін заявив, що «немає сумніву, що інцидент на «Північних потоках» є актом міжнародного тероризму, так конкуренти змушують європейців купувати ресурси за завищеними цінами, РФ не винна у тому, що європейці, як у Середньовіччі, запасаються на зиму дровами».

Маніпуляцію

Керівник «Газпрому» О. Міллер зауважив, що Європа переживе цю зиму, та є питання, що буде із закачуванням газу в наступні періоди: «Європа переживе зиму, лише що буде із закачуванням вже до зими 2023 та 2024 років? І тоді стає зрозуміло, що енергетична криза прийшла не на короткий період часу, а причини кризи мають системний характер».

Дезінформацію

Постпред РФ при Організації із заборони хімічної зброї А. Шульгін сказав, що «спроби США та їхніх союзників звинуватити РФ у дезінформації переконливо показали, що дезінформацією займаються українські підопічні Вашингтона за його потурання».

Поширення фейків

Нагадаємо, що, крім війни на полі бою, Росія веде інформаційну війну, спрямовану на те, щоб посіяти хаос та паніку серед мирного населення. Серед найбільш поширюваних фейків - нібито "втеча" українського президента та "наступ" армії Білорусі.

Тому закликаємо українців не піддаватися паніці, слухати поради державних органів та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

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