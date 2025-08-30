Українські підрозділи відновили контроль над стратегічною ділянкою

ЗСУ / © Associated Press

Українські війська звільнили село Мирне неподалік Куп’янська на Харківщині, витіснивши російські підрозділи з стратегічно важливої ділянки фронту. Військові продовжують просування вперед.

По це йдеться у повідомленні DeepState.

За оновленими даними мап DeepState станом на 29 серпня, підрозділи Сил оборони України успішно витіснили ворога з села Мирне поблизу Куп’янська Харківської області. Раніше окупанти контролювали цю ділянку, що давало їм можливість впливати на трасу до міста.

Факт звільнення населеного пункту підтвердив у коментарі Суспільному речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

«На цей момент ворога з Мирного витіснено. Даних про втрати російських військ наразі немає. Наші підрозділи продовжують просування вперед», — повідомив він.

Звільнення Мирного зміцнює позиції ЗСУ на Харківському напрямку та обмежує контроль росіян над ключовими транспортними шляхами регіону.

