Українські політики готуються до виборів: коли вони можуть відбутися — політолог Чаленко

Подальшого продовження режиму воєнного стану після 7 лютого може не бути.

Українські політики відчувають, що режим припинення вогню в Україні стає дедалі очевиднішим сценарієм, тому вже почали готуватися до виборів, які можуть відбутися після закінчення воєнного стану.

Таку думку висловив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі телеканалу “Київ24”.

“Мінімум у двох кандидатів у президенти вже стартували зовнішні кампанії. Це говорить про те, що політики відчувають, що режим припинення вогню реалістичний, що подальшого продовження режиму воєнного стану після 7 лютого може й не бути”, - сказав він, не уточнивши, про яких саме “кандидатів у президенти” йдеться.

Також читайте Чи будуть в Україні вибори під час війни: Зеленський зробив заяву

Політолог нагадав, що за чинним виборчим законодавством, через 30 днів після припинення дії воєнного стану повинні стартувати виборчі кампанії, які були призупинені або не відбулися.

За прогнозом Ігоря Чаленка, уже восени 2025 року в Україні можуть відбутися і місцеві, і президентські, і парламентські вибори.

Нагадаємо, раніше у Мережі активізувалися розмови щодо можливості проведення виборів в Україні весною 2025 року. Нібито ЦВК вже підготувала реєстр виборців і займається плануванням усіх можливих ризиків.

Читайте також: