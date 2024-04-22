Українські політики закликали Нобелівський комітет відхилити кандидатуру номінанта Варданяна

Близько двох десятків українських народних обранців обурені поданням в якості номінанта на премію миру скандально відомого на Південному Кавказі бізнесмена Рубена Варданяна. Вірменський політик має репутацію друга Путіна. Депутати переконані: такий номінант дискредитує Нобелівську премію як таку.

Про це пише 5 канал.

Підписанти декларують, що вважають неприпустимим та абсурдним номінацію на премію миру людини, яка підтримує тероризм та сепаратизм, яка замішана у корупційних скандалах, є спонсором російської агресії та ворогом України. Парламентарі мають підстави так характеризувати Рубена Варданяна. У 2019 22 депутати Європарламенту ініціювали його внесення до списків санкцій, як «соратника Кремля».

У 2022, 46 членів Конгресу США внесли Варданяна в проєкт списку санкцій, поряд з головною пропагандисткою Кремля - Маргаритою Симоньян.

Згодом особистим указом Володимира Зеленського Варданяна внесли до санкційних списків України з формулюванням: «Вище керівництво системоутворюючої російської компанії, яке залучено до... підтримки дій, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». У 2023 СБУ внесла Рубена Варданяна до бази «Миротворець», з приміткою, що він підлягає «негайній передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО».

«Сьогодні у Миротворці – завтра у номінантах на Нобелівську премію. Абсурд!», – написав на своїй особистій сторінці у Facebook Володимир Ватрас – депутат від партії Слуга Народу.

«Мені іноді здається, що світ божеволіє. У тому році Дон дон, у цьому Варданян, може ще путіна на Нобелівську премію миру представите? Сюр…» - вторить йому колега по партії Ганна Скороход.

Автори листа акцентують увагу на тому, що ініціаторами висування Варданяна стали російські агенти впливу. Про те, що це операція з відбілювання репутацію «людини путіна», яка потенційно могла б скласти конкуренцію Пашиняну, свідчить «запуск» новини в інфопростір російськими першоджерелами – Sputnik і РБК. Власник останнього, Григорій Березкін – теж перебуває під санкціями ЄС, Канади, Британії та Австралії.

Поки Нобелівський комітет ніяк не відреагував на лист українських парламентарів.