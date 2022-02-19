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Українські снаряди не попадали на територію РФ: Кулеба вимагає провести міжнародне розслідування

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Українські снаряди не попадали на територію РФ: Кулеба вимагає провести міжнародне розслідування

Associated Press

Україна не здійснювала ніяких обстрілів.

Українські снаряди не потрапляли на територію Росії, про що раніше повідомили російські пропагандистські ЗМІ. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

"Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ", - наголосив Кулеба. 

Нагадаємо, РФ продовжує нагнітати паніку на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

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