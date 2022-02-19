Українські снаряди не попадали на територію РФ: Кулеба вимагає провести міжнародне розслідування

Україна не здійснювала ніяких обстрілів.
Українські снаряди не потрапляли на територію Росії, про що раніше повідомили російські пропагандистські ЗМІ.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ", - наголосив Кулеба.
Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 19, 2022
Нагадаємо, РФ продовжує нагнітати паніку на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.