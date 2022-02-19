Українські снаряди не попадали на територію РФ: Кулеба вимагає провести міжнародне розслідування

Українські снаряди не попадали на територію РФ: Кулеба вимагає провести міжнародне розслідування

Україна не здійснювала ніяких обстрілів.

Українські снаряди не потрапляли на територію Росії, про що раніше повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ", - наголосив Кулеба.

Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 19, 2022

Нагадаємо, РФ продовжує нагнітати паніку на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.