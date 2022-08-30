"Українські спецслужби підбирали наркоторгівців": які фейки та маніпуляції поширювали окупанти

Дезінформацію

Незважаючи на повідомлення МО РФ про те, що «українські військові здійснили наступ в Миколаївській та Херсонській областях на трьох напрямках», пропагандистські ЗМІ поспішили заявити, що «наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва».

Фейк

Російські ЗМІ повідомили, що члени Ради безпеки російської федерації заявили: «українські спецслужби підбирали наркоторгівців та організовували розповсюдження наркотиків на території Росії».

Дезінформацію

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: «Росія чекає, що висновки місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС будуть професійними та позбавленими політичного забарвлення, а заяви Заходу про те, що Росію довелося вмовляти про візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС, є неправдою та перекручуванням фактів».

Нагадаємо, пропагандистка Путіна ходить парком з охороною і лякається дитячого м'ячика.

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