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"Українські спецслужби підбирали наркоторгівців": які фейки та маніпуляції поширювали окупанти

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"Українські спецслужби підбирали наркоторгівців": які фейки та маніпуляції поширювали окупанти

Фото: Служба безпеки України

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 29.08.2022 окупанти поширили:

  • Дезінформацію

Незважаючи на повідомлення МО РФ про те, що «українські військові здійснили наступ в Миколаївській та Херсонській областях на трьох напрямках», пропагандистські ЗМІ поспішили заявити, що «наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва».

  • Фейк

Російські ЗМІ повідомили, що члени Ради безпеки російської федерації заявили: «українські спецслужби підбирали наркоторгівців та організовували розповсюдження наркотиків на території Росії».

  • Дезінформацію

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: «Росія чекає, що висновки місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС будуть професійними та позбавленими політичного забарвлення, а заяви Заходу про те, що Росію довелося вмовляти про візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС, є неправдою та перекручуванням фактів».

Нагадаємо, пропагандистка Путіна ходить парком з охороною і лякається дитячого м'ячика.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
425
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