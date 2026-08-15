Українські святині отримають особливий статус: Зеленський анонсував важливий закон

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати закон, який має визначити перелік українських національних святинь та механізми їхнього захисту на всій території держави.

Про це глава держави заявив під час промови з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври.

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У цьому заході взяв участь генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані, який уперше відвідує Україну після призначення на цю посаду.

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«Сьогодні я підписав указ про заходи на рівні нашої держави, щоб захистити українські національні святині», — заявив Зеленський.

За словами президента, до Дня Незалежності України має бути підготовлений відповідний законопроєкт. Зеленський зазначив, що вже обговорював цю ініціативу з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, і закликав парламентарів підтримати документ.

«Я прошу парламентарів підтримати закон, щоб визначити чітко, що є нашими святинями та які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території України», — наголосив глава держави.

Які норми має передбачати закон

Відповідно до підписаного президентом указу, Кабінет міністрів має розробити законопроєкт, який, зокрема, визначатиме критерії надання об’єктам статусу національної святині українського народу та передбачатиме формування відповідного переліку.

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Документ також має встановити заходи з охорони таких об’єктів і повноваження органів державної влади, зокрема щодо затвердження та реалізації державних програм їхнього захисту з урахуванням міжнародних стандартів і практик.

Зеленський наголосив, що новий статус має не лише символічне значення, а й забезпечити додаткові можливості для тих, хто займається збереженням української культурної спадщини.

«Щоб цей статус національних святинь, який буде закріплений законом, дав більше можливостей командам наших святинь, усім, хто працює для захисту української спадщини», — зазначив президент.

Йдеться, зокрема, про посилення умов роботи, фінансових можливостей, а також політичних та юридичних інструментів для захисту святинь, музейних колекцій та інших об’єктів культурної спадщини.

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Україна готуватиме нові номінації до списку ЮНЕСКО

Окремим дорученням уряду Зеленський визначив організацію роботи з підготовки та просування номінацій українських об’єктів культурної спадщини, які мають видатну універсальну цінність, для їхнього включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також Кабмін має вжити додаткових заходів для охорони пам’яток національного значення та об’єктів Світової культурної спадщини ЮНЕСКО в умовах російської війни проти України.

Міністерству закордонних справ доручено широко інформувати міжнародну спільноту про злочини Росії проти української культурної спадщини та активізувати міжнародну співпрацю задля напрацювання ефективних механізмів притягнення РФ до відповідальності за такі злочини.

Крім того, МЗС має сприяти представленню та підтримці в ЮНЕСКО українських номінацій, а також залученню міжнародної підтримки для включення українських об’єктів до Списку всесвітньої спадщини.

Міжнародні кошти та репарації від Росії

Україна також планує використовувати міжнародні фінансові ресурси для охорони, збереження та реставрації пам’яток української історії та культури.

Серед можливих джерел фінансування — кошти міжнародних фінансових організацій, інвесторів, міжнародна технічна допомога, поворотна та безповоротна фінансова допомога, а також репарації чи інші стягнення з Росії.

Ініціатива щодо законодавчого визначення національних святинь має посилити державний захист культурної спадщини України, яка зазнає руйнувань і пошкоджень унаслідок російської агресії.

Нагадаємо, після обстрілу Києво-Печерської лаври, який влаштували росіяни у червні цього року, було пошкоджено щонайменше 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення.

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