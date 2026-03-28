Українські військові на Близькому Сході: Зеленський пояснив, чим займатимуться

Українські військові не братимуть безпосередньої участі в бойових діях під час війни на Близькому Сході, а лише передаватимуть досвід, зокрема, у захисті від іранських дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з журналістами.

За його словами, співпраця з країнами Перської затоки передбачає експертизу, навчання, спільне виробництво та інвестування.

«Усі ці напрямки будуть задіяні. Що стосується наших військових, ми сьогодні не обговорюємо, що вони братимуть участь в іншій війні. Нам вистачає своєї війни», — наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що українські військові працюватимуть у країнах Перської затоки як експерти у захисті, проводитимуть тренування та навчання.

«Ми проговорюємо всі ці питання», — сказав він, додавши, що поки не може поділитися подробицями.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що українські фахівці на Близькому Сході захищають стратегічну інфраструктуру, енергетику та цивільне населення. За словами президента, до Близького Сходу вирушили українські фахівці з ППО, а також засобів радіоелектронної боротьби.

Президент Зеленський також повідомив, що українські експерти вже кілька тижнів працюють за кордоном та посилюють систему захисту в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вже є перші результати.

Раніше Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо захисту від дронів їхніх баз на території близькосхідних країн. Також про допомогу попросили Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт.

Президент Зеленський повідомив, що близько 210–220 українських експертів з протиповітряної оборони вже тривалий час перебувають у країнах Близького Сходу. Зокрема, працюють у Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії. Вони надають консультації щодо боротьби з масованими атаками безпілотників.