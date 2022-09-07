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"Українські військові випустили снаряди по Запорізькій АЕС": які фейки поширює російська пропаганда

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"Українські військові випустили снаряди по Запорізькій АЕС": які фейки поширює російська пропаганда

Фото: Служба безпеки України

Центр протидії дезінформації протягом 7 вересня 2022 року виявив, що окупанти продовжують поширювати дезінформацію та фейки.

Зокрема,

  • Дезінформацію

Колаборант-«керівник» ТОТ Запорізької області Володимир Рогов повідомив, що «делегація МАГАТЕ закрила очі на ситуацію з обстрілами ЗАЕС з боку України та усунулась від своїх обов’язків, а демілітаризація станції… лише приведе до того, що ЗСУ її займуть». Водночас Володимир Рогов заявив, що «МАГАТЕ не є істиною останньої інстанції в плані прозорості».

  • Дезінформацію

Представник МЗС РФ А. Волгаров заявив: «в Україні переслідування використовуються українськими спецслужбами для боротьби з інакодумством – з 2014 р. на підконтрольній київському режиму території Донбасу самовільне утримання під вартою стало практикою».

  • Фейк

В МО РФ заявили: «українські військові за добу випустили три снаряди по Запорізькій АЕС, один потрапив у дах 1-го спецкорпусу, другий – біля переходу між 1-м спецкорпусом та 2-м енергоблоком, третій розірвався біля баків для дистильованої води біля 2-го енергоблока».

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення. Після обстрілів ЗСУ вони заборонили місцевим мешканцям виходити з дому.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1442
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