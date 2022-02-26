Українські військові висловлюють вдячність за польські боєприпаси для боротьби з ворогом

"Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - заявили у Польщі

Збройні Сили України вдячні народу, президенту, парламенту, уряду, Міністерству оборони та Збройним Силам Республіки Польщі за важливий військовий дар та за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у Facebook.

Раніше міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак заявив, що колона з боєприпасами, які його країна передала Україні, вже надійшла до наших сусідів.

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"Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - зауважив він.

Нагадаємо, що польські військові передають: