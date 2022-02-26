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Українські військові висловлюють вдячність за польські боєприпаси для боротьби з ворогом

Українські військові висловлюють вдячність за польські боєприпаси для боротьби з ворогом

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Українські військові висловлюють вдячність за польські боєприпаси для боротьби з ворогом

facebook.com/GeneralStaff.ua

"Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - заявили у Польщі

Збройні Сили України вдячні народу, президенту, парламенту, уряду, Міністерству оборони та Збройним Силам Республіки Польщі за важливий військовий дар та за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у Facebook. 

Раніше міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак заявив, що колона з боєприпасами, які його країна передала Україні, вже надійшла до наших сусідів. 

"Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - зауважив він.

Нагадаємо, що польські військові передають

  • 60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.), 
  • БПЛА (8 комплектів);
  • планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії;
  • 152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт.;
  • 23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25336 шт.;
  • 23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5000 шт. (можливо додатково 66 тис. шт.);
  • кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт.

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