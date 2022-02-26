Українські військові висловлюють вдячність за польські боєприпаси для боротьби з ворогом

"Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - заявили у Польщі
Збройні Сили України вдячні народу, президенту, парламенту, уряду, Міністерству оборони та Збройним Силам Республіки Польщі за важливий військовий дар та за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.
Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у Facebook.
Раніше міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак заявив, що колона з боєприпасами, які його країна передала Україні, вже надійшла до наших сусідів.
"Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - зауважив він.
Нагадаємо, що польські військові передають:
- 60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.),
- БПЛА (8 комплектів);
- планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії;
- 152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт.;
- 23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25336 шт.;
- 23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5000 шт. (можливо додатково 66 тис. шт.);
- кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.