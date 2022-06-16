Українські військові застосовують артилерію набагато професійніше, ніж росіяни - американський генерал

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі прокоментував рівень опанування українськими артилеристами західної зброї, а також застосування цих навичок у бою.

Про це пише Укрінформ.

«Я скажу так: українська артилерія, навички українських артилерійських підрозділів є дуже-дуже добрими», - підкреслив Міллі.

ЗСУ добилися серйозного ефекту на полі бою з використанням гаубиць M777, які надали США разом із союзниками. «І ми очікуємо, що вони українці так само опанують системи HIMARS», - сказав генерал.

Армія РФ хоч і має суттєву перевагу в кількості артилерійських систем, просто завдає масованих ударів по мирних містах. «росіяни вдаються до хаотичного вогню, який не завжди досягає ефекту у військовому плані», - вказав Міллі.

Американський генерал висловив переконання, що ЗСУ використовують артилерію набагато професійніше: «Українці ведуть бої в дуже ефективний спосіб - як щодо застосування тактики, так і ведення вогню, а також маневрів».

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Нагадаємо, президент США Джо Байден 15 червня оголосив про надання нової військової допомоги для України. Американський лідер зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ.

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