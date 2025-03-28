Угода про корисні копалини / © ТСН.ua

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США наполягають на новій угоді щодо контролю над критично важливими корисними копалинами та енергоактивами України, але не пропонують Києву натомість гарантій безпеки. Українські високопосадовці висловили занепокоєння, що нова пропозиція може підірвати суверенітет країни.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За даними журналістів, цей документ виходить за межі початкової спільної економічної угоди, укладеної в тому місяці в межах зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення російського вторгнення та компенсації військової допомоги Україні.

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Українські високопосадовці висловили занепокоєння, що нова пропозиція може підірвати суверенітет країни, перенаправити прибутки за кордон і посилити залежність країни від Вашингтона.

Новий проєкт угоди є кроком до посилення контролю адміністрації Трампа над прибутковими природними ресурсами України.

Документ охоплює усі мінеральні ресурси, зокрема нафту, газ та ключові енергетичні активи на території України.

Нагадаємо, США готують 40-сторінковий договір про копалини з Україною: ідею меморандуму відкинули. Українська сторона поки договір не бачила і до розробки не долучена.