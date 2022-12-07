Українським дипломатам продовжують надходити погрози: Кулеба заявив про вже 31 випадок

На всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українським дипломатам продовжують надходити погрози. Наразі зафіксований 31 випадок у 15 країнах світу.

Про це керівник МЗС написав у Facebook.

Лише протягом двох днів підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

"Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2)", - написав Кулеба.

За словами міністра, на всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК.

"Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу. Але як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. І надалі працюємо на перемогу", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, днями посольства та консульства України у шести країнах отримали закривавлені посилки, в пакетах також були очі тварин. Йдеться про посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства в Неаполі та Кракові, консульство в Брно.

30 листопада на території українського посольства в Мадриді пролунав вибух. Через нього госпіталізували чоловіка. Вибухівка була в конверті.

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