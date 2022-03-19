Українським добровольцям терміново треба підписати контракти: навіщо і куди звертатися

Уже зареєстровано десятки добровольчих формувань територіальних громад.
Незареєстровані добровольці мають якомога швидше підписати контракти з командирами добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).
Про це заявив уповноважений президента з питань взаємодії з громадськими об’єднаннями та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки, Андрій Ляхович.
За його словами, всім добровольцям терміново потрібно підписати контракти, щоб вони змогли отримати соціальний захист.
"Зараз вже зареєстровано десятки ДФТГ, а скоро їх буде сотні. Як зареєструвати ДФТГ. Ми просимо всіх незареєстрованих добровольців звернутися до голів ваших громад, до мерів, голів ОТГ, голів ВА та подати документи на реєстрацію. Якщо у Вас немає зв’язку з головами громад, то я і мій штаб з підтримки добровольчих формувань та громадських організацій, які задіяні у сфері національної безпеки, будемо раді Вам допомогти", - сказав Ляхович.
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