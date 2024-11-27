Український нардеп висунув Трампа на Нобелівську премію миру і пояснив чому

Депутат пояснив своє рішення дипломатичними здобутками Трампа під час попередньої президентської каденції, та посиленням військової спроможності України.

Нардеп від партії "Слуга народу", голова комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко висунув кандидатуру новообраного президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2025 року.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на коментар Мережка.

Як розповів нардеп, кандидатів на Нобелівську премію миру можуть номінувати члени парламентів, а ще таке право є у професорів.

"Я підписав листа (про номінування Тампа – ред.) не тільки як депутат, а й як професор права, оскільки професори також можуть, за правилами Нобелівського комітету, номінувати претендентів", – сказав Мережко.

Політик пояснив, що висунув Трампа за його дипломатичні здобутки під час попередньої президентської каденції, за посилення військової спроможності України та з надією на те, що план президента США щодо встановлення миру у Європі базуватиметься на міжнародному праві.

Насамперед, як уточнив Мережко, під час першої президентської каденції Трамп сприяв укладенню так званих Угод Авраама, які посилили мир на Близькому Сході і сприяли стабільності у регіоні. На думку нардепа, це суттєве дипломатичне досягнення Трампа як президента.

"По-друге, на мою думку, він зробив значний внесок у боротьбу з російською агресією і посилив військові спроможності України. По суті, Трамп став першим президентом США, який почав надавати військово-технічну допомогу Україні", – пояснив Мережко.

Він нагадав, що саме за часів адміністрації Трампа Україна почала отримувати ПТРК "Джавелін". Вони допомогли у захисті держави після початку повномасштабної війни.

"Також Трамп, на мою думку, посилив коаліцію держав, спрямовану на захист України проти російської агресії; він виступав проти побудови "Північного потоку-2" – проєкту, який, на жаль, просувала тоді Німеччина. Ці заслуги, я вважаю, треба цінувати, і тому він заслуговує на Нобелівську премію миру", – висловився народний обранець.

Окрім того, Мережко вважає, що у Трампа "є плани на те, щоб досягти миру в Європі".

"Ми ще не знаємо його конкретних планів, але я сподіваюся, що він буде спиратися на міжнародне право, тобто що це не буде умиротворення агресора за рахунок України, а навпаки, що це буде саме справедливий мир, який базується на міжнародному праві", – озвучив свої очікування депутат.

Він також акцентував, що для України важливо, аби мирні ініціативи новообраного президента США не порушували принципи міжнародного права. Йдеться про повагу до територіальної цілісності, суверенітету і "принцип невикористання сили у міжнародних відносинах".

Нагадаємо, у січні представниця Республіканської партії Клаудія Тенні висунула Трампа на Нобелівську премію миру за Угоду Авраама 2020 року.

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