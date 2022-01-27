Український уряд має скористатися запропонованою США економічною допомогою — експерт

Заява держсекретаря США Ентоні Блінкена про готовність надати Україні економічну підтримку на тлі напруженості біля кордонів із РФ – серйозна можливість для утримання політичної та соціальної стабільності.

Про це заявив політолог Микола Давидюк.

“Український уряд має скористатися пропозицією Вашингтона щодо економічної допомоги. Наприклад, треба відновити діалог про зняття мита на експорт українських товарів на американський ринок. Зокрема, скасування заборонних мит на український метал та заміна їх розширеними тарифними квотами стане проявом доброї волі президентської адміністрації Байдена. Це буде виявом не разової, ситуативної, а довгострокової економічної допомоги Україні. Адже надходження валюти від експорту на ринок США дозволить знизити ризики для курсу гривні”, — зазначив експерт.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив на брифінгу у Вашингтоні, що Сполучені Штати Америки розглядають питання щодо надання Україні економічної підтримки на тлі стягування російських військ до українського кордону.

НБУ назвав головною причиною нинішніх перекосів між попитом та пропозицією на валютному ринку психологічний фактор, пов'язаний із геополітичними подіями навколо України та реакції на них учасників ринку.