Український військовий розповів про ресурси РФ і головні проблеми мобілізації у Росії

"Росіяни насправді мають величезний мобілізаційний резерв: 1,5 мільйона, 2 мільйони... В них і 10 мільйонів є, якщо треба... Проблема в них виникає трошки на іншому етапі. Величезна різниця між людиною, яка отримала повістку, і людиною, яка в окопі воює... От людина отримала повістку: її треба кудись відвести... нагодувати, одягнути, спорядити... хоча б чомусь мінімально навчити... треба озброїти і її треба посадити на щось, що їде, а бажано на щось таке, що їде і стріляє. От власне на всіх цих пунктах після вручення повістки у них вузьке місце. Вони минулого разу під час оцієї так званої часткової мобілізації призвали приблизно 400 тисяч людей одночасно. І на цьому система фактично колапсувала... вона не могла перетравити оце, що набрала. Фактично ми зараз оцінюємо здатність їх пропускної системи приблизно в 200-250 тисяч людей за одноразовий набір. І мінімальний цикл цього набору – це десь 4 місяці. Оце їхня реальна мобілізаційна спроможність», - зауважив він.

Раніше експерт розповів, скільки солдатів Росія може мобілізувати за два-три місяці.