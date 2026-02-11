Володимир Зеленський / © Facebook/Володимир Зеленський

Наступного тижня, 17-18 лютого, у США може відбутися ще один раунд українсько-російських переговорів щодо припинення війни. Переговірники, ймовірно, зосередяться на складному питанні контролю території, зокрема, на створенні вільної економічної зони на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

Переговори України з Росією у США - що відомо

За словами українського президента, він прийняв пропозицію США провести черговий раунд переговорів, хоча неясно, чи погодиться на таку зустріч Росія.

Він додав, що на порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера на Донбасі — варіант, до якого, за словами українського лідера, обидві сторони конфлікту ставляться зі скептицизмом.

«Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими — давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати», — сказав Зеленський.

Український президент додав, що в обговореннях щодо того, хто контролює буферну зону, США повинні уточнити свою позицію.

«Якщо це наша територія — а це наша територія — то країна, чия це територія, повинна нею керувати», — сказав Зеленський.

Український лідер при цьому зауважив, що війна може закінчитися протягом кількох місяців, якщо переговори триватимуть у добрій волі.

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що конкретних дат наступного раунду російсько-українських переговорів не визначено і проведення зустрічі в США не заплановано.