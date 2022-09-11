Українську політику в післявоєнний період формуватимуть 2-3 партії - Подоляк

Радник голови Офісу президента спрогнозував, якою буде політична система в Україні після завершення війни з Росією.

Після війни з Росією українська політична система зміниться та оновиться, її формуватимуть декілька ключових ідеологічних партій, які не орієнтуватимуться на конкретного лідера.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав у суботу, 10 вересня, у програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1" в рамках телемарафону.

“Все суттєво зміниться, будуть нові лідери, будуть нові політичні партії. Набагато менше буде проросійськості, тобто спекулювати як ОПЗЖ чи Партія регіонів до цього на якихось конкретно проросійських лозунгах уже ніхто не буде”, - спрогнозував він.

Щоправда, за його словами, станеться це не відразу після закінчення війни, а дещо пізніше.

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“Відразу після війни буде спроба реваншувати стару політичну систему, де є всі нам знайомі обличчя. Вони вже сьогодні хочуть довести, що приймають активну участь у війні, роблять якісь правильні кроки. Це буде останнє дихання тієї старої політичної системи. А після цього прийде вже нова когорта і будуть інші партії”, - зазначив Подоляк.

На його думку, нові українські партії більше не будуть орієнтуватися на конкретного лідера, а відстоюватимуть певну ідеологію.

“Мені видається, що у нас з’являться 2-3 ключові партії, ідеологічні, які будуть стабільно тримати 15-20 відсотків”, - припустив радник голови ОП.

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