Український бізнес може отримати перевагу в США: що запропонував Трамп

Стів Віткофф / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп вивчає можливість запровадження зони вільної торгівлі між Сполученими Штатами та Україною.

Про це заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час Українського сніданку в Українському домі в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

За словами Віткоффа, ідея безмитної торгівлі з Україною може суттєво змінити економічні правила гри та відкрити нові можливості для бізнесу.

“Президент говорив про безмитну зону з Україною, яка, на мою думку, могла б кардинально змінити ситуацію. Це створить умови для масштабного входу промисловості. Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, адже не сплачуєте мита під час експорту товарів до США”, – зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Сполучені Штати запровадять 10-відсоткові тарифи для кількох європейських країн, які стали на бік Гренландії, відправивши на острів своїх військових. Серед країн НАТО, які вирішив покарати американський президент Дональд Трамп, – Велика Британія, Франція та Німеччина.

Після ультиматуму Дональда Трампа щодо запровадження мит, якщо Данія не продасть Гренландію, ключові європейські лідери виступили із заявами про солідарність та готовність захищати суверенітет.