Український кокус у Конгресі США назвав «мирний план» Трампа неприйнятним і таким, що грає на руку Кремлю

Конгрес США / © Associated Press

Український кокус у Конгресі США, до якого входять близько сотні американських законодавців, різко розкритикував «мирний план» Дональда Трампа для України, назвавши його неприйнятним та таким, що ставить інтереси Володимира Путіна вище за суверенітет демократичної України. Про це повідомив президент Українського конгресового комітету Америки Михайло Савків у Нью-Йорку під час церемонії вшанування жертв Голодомору, про це пише Укрінформ.

Савків оголосив заяву, отриману від членів українського кокусу, у якій американські конгресмени наголосили: запропонована Трампом формула не дає шансів на тривалий мир, адже фактично передбачає здачу українських територій і легітимізує російську агресію. У документі підкреслюється, що європейські партнери вже відкинули подібні підходи, адже вони «заохочують агресію замість того, щоб захищати свободу України та забезпечувати мир через силу».

У заяві прописано п’ять ключових принципів позиції кокусу.

По-перше, конгресмени категорично відкидають будь-які умови, що вимагають від України подальшої втрати територій.

По-друге, вони закликають зберігати й посилювати санкції проти Росії до повного виведення її військ та виплати репарацій.

По-третє, Україна має бути рівноправним учасником будь-яких переговорів, а не стороною, якій нав’язують умови, вигідні Москві.

По-четверте, потрібні реальні та надійні гарантії безпеки, здатні запобігти повторній агресії.

По-п’яте, Сполучені Штати, НАТО та європейські союзники мають тісніше співпрацювати з Україною для зміцнення міжнародної безпеки та недопущення нових конфліктів у Європі.

Савків наголосив, що ці вимоги звучать особливо важливо у день пам’яті жертв Голодомору, коли світ згадує про трагедію, спричинену тоталітарним режимом. За його словами, «умиротворення агресорів не зупиняє конфлікт, а дозволяє йому розростатися».

Нагадаємо, зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбудеться у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.

У суботу, 22 листопада, президент Зеленський наголосив, що на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи.