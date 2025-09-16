ТСН у соціальних мережах

Українці можуть отримати відстрочку від мобілізації, допомагаючи ВПО: що відомо

У Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволяє уникнути мобілізації через допомогу переселенцям.

Мобілізація

Мобілізація

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації для осіб, які нададуть заяву від двох громадян зі статусом ВПО, що військовозобов’язаний безкоштовно надав їм житло для проживання.

Відповідний законопроєкт №14037 опубліковано на сайті парламенту.

Автором законопроєкту є народний депутат Георгій Мазурашу, який уже відомий своїми неоднозначними законодавчими ініціативами.

У пояснювальній записці до законопроєкту №14037 парламентарій зазначає, що його мета — вирішення проблем із житлом, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи. За його словами, переселенці скаржаться, що в різних регіонах України є житло, яке тимчасово не використовується власниками і яке можна було б надати для проживання ВПО за наявності відповідних стимулів.

Мазурашу пропонує, щоб у разі надання військовозобов’язаними особами свого житла на безоплатній основі для постійного або тимчасового проживання двом або більше переселенцям ці громадяни отримували відстрочку від мобілізації.

У соцмережах законопроєкт уже викликав бурхливу реакцію. Дехто вважає його мотив винятково корисливим. Користувач під іменем Зорян Пілянський написав: «Це спотворення рівності, загального права та обов’язку одних громадян перед іншими!».

Інші коментатори сумніваються, чи мають автори законопроєкту достатню юридичну підготовку і чи буде документ винесено на розгляд Верховної Ради.

Користувачка Тетяна Сомікова зазначила: «Законопроєкт 11379 щодо хворих віком 18–25 років ми чекаємо ще від жовтня минулого року! Навіть петиція набрала 25 тисяч голосів, а підпису президента досі немає».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів змінив правила бронювання працівників під час мобілізації та воєнного стану в Україні.

