Українці можуть отримати відстрочку від мобілізації, допомагаючи ВПО: що відомо

Мобілізація

Реклама

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації для осіб, які нададуть заяву від двох громадян зі статусом ВПО, що військовозобов’язаний безкоштовно надав їм житло для проживання.

Відповідний законопроєкт №14037 опубліковано на сайті парламенту.

Автором законопроєкту є народний депутат Георгій Мазурашу, який уже відомий своїми неоднозначними законодавчими ініціативами.

Реклама

У пояснювальній записці до законопроєкту №14037 парламентарій зазначає, що його мета — вирішення проблем із житлом, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи. За його словами, переселенці скаржаться, що в різних регіонах України є житло, яке тимчасово не використовується власниками і яке можна було б надати для проживання ВПО за наявності відповідних стимулів.

Мазурашу пропонує, щоб у разі надання військовозобов’язаними особами свого житла на безоплатній основі для постійного або тимчасового проживання двом або більше переселенцям ці громадяни отримували відстрочку від мобілізації.

У соцмережах законопроєкт уже викликав бурхливу реакцію. Дехто вважає його мотив винятково корисливим. Користувач під іменем Зорян Пілянський написав: «Це спотворення рівності, загального права та обов’язку одних громадян перед іншими!».

Інші коментатори сумніваються, чи мають автори законопроєкту достатню юридичну підготовку і чи буде документ винесено на розгляд Верховної Ради.

Реклама

Користувачка Тетяна Сомікова зазначила: «Законопроєкт 11379 щодо хворих віком 18–25 років ми чекаємо ще від жовтня минулого року! Навіть петиція набрала 25 тисяч голосів, а підпису президента досі немає».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів змінив правила бронювання працівників під час мобілізації та воєнного стану в Україні.