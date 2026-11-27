Крістен Міхал / © Associated Press

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Глава уряду Естонії Крістен Міхал підтримав ідею пов’язати обговорення довгострокового бюджету Європейського Союзу з фінансовою підтримкою України.

Про це Крістен Міхал заявив журналістам після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, інформує ЄП.

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Естонський прем’єр наголосив, що Україні належить пройти важкий зимовий період. Тому європейські держави мають продемонструвати готовність підтримувати Київ і не залишати його без допомоги.

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«Україна бореться за нас. Ми лише рахуємо євро, хоч немає нічого поганого в тому, щоб євро були пораховані. Українці проливають кров. Тому ми повинні зробити все від нас залежне», — заявив Міхал.

Він також підкреслив важливість збереження належного рівня оборонних витрат у Європі. За словами глави естонського уряду, скорочувати фінансування оборони не можна, особливо з огляду на посилення гібридної війни з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС спробують подолати основні розбіжності щодо довгострокового бюджету блоку та домовитися про новий великий кредит, який допоможе Україні покрити її економічні й військові потреби наступного року.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна не дозволить використовувати свій повітряний простір, територіальні води та сушу для атак на російські судна.

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