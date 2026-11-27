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«Українці проливають кров, а ми рахуємо євро»: прем’єр Естонії присоромив Європу
Він наголосив, що напередодні складної зими Київ має бути впевнений у допомозі європейських партнерів.
Глава уряду Естонії Крістен Міхал підтримав ідею пов’язати обговорення довгострокового бюджету Європейського Союзу з фінансовою підтримкою України.
Про це Крістен Міхал заявив журналістам після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, інформує ЄП.
Естонський прем’єр наголосив, що Україні належить пройти важкий зимовий період. Тому європейські держави мають продемонструвати готовність підтримувати Київ і не залишати його без допомоги.
«Україна бореться за нас. Ми лише рахуємо євро, хоч немає нічого поганого в тому, щоб євро були пораховані. Українці проливають кров. Тому ми повинні зробити все від нас залежне», — заявив Міхал.
Він також підкреслив важливість збереження належного рівня оборонних витрат у Європі. За словами глави естонського уряду, скорочувати фінансування оборони не можна, особливо з огляду на посилення гібридної війни з боку Росії.
Раніше повідомлялося, що лідери ЄС спробують подолати основні розбіжності щодо довгострокового бюджету блоку та домовитися про новий великий кредит, який допоможе Україні покрити її економічні й військові потреби наступного року.
Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна не дозволить використовувати свій повітряний простір, територіальні води та сушу для атак на російські судна.