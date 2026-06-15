Українці в Німеччині вже скоро зможуть подаватися на громадянство: коли це стане можливим

Українські біженці в Німеччині / © ТСН

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Українці, які живуть у Німеччині з 2022 року, з весни 2027-го можуть отримати право подаватися на німецьке громадянство через стандартний п’ятирічний строк проживання. Через це частина муніципалітетів уже готується до можливого різкого зростання кількості заяв.

Про це пише Welt.

За даними видання, у квітні Комітет з правових питань Асоціації міст Німеччини розглядав питання можливого збільшення кількості натуралізацій українців із березня 2027 року. Причина — занепокоєння муніципалітетів, що багато українських біженців одночасно досягнуть необхідного строку проживання для подання заяви на громадянство.

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Наразі в Німеччині проживає близько 1,3 мільйона українців, які виїхали через війну. Частина з них може розглядати постійне перебування в країні, особливо якщо питання тимчасового захисту після березня 2027 року залишатиметься невизначеним.

У внутрішньому документі, який отримало Welt, зазначається, що органи з питань громадянства вже працюють на межі можливостей. Додатковий великий попит з боку українців, як попереджають у містах, може створити ситуацію “остаточного перевантаження”.

Водночас у Німеччині немає єдиного підходу до того, чи можуть українці натуралізуватися на підставі нинішнього статусу тимчасового захисту. Частина муніципалітетів уже обговорює потребу в додатковому персоналі, тоді як інші вважають, що чинний статус за параграфом 24 Закону про перебування сам по собі не дає права на натуралізацію.

Керівник Берлінського державного управління з питань імміграції Енгельхард Мазанке заявив Welt, що проблему очікуваного зростання кількості заяв на натуралізацію порушують ще з січня 2025 року. За його словами, близько третини працездатних українських біженців уже працюють і сплачують внески на соціальне страхування, а отже можуть становити значну групу потенційних заявників.

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Подібні очікування мають і в окремих округах. Зокрема, у Лері в Нижній Саксонії вже обговорюють додаткові кадрові ресурси, а округ Штормарн очікує, що українці відіграватимуть “значну роль” у заявках на громадянство з 2027 року.

Водночас в окрузі Ульцен і місті Фленсбург кажуть, що не очікують значного зростання кількості заяв, оскільки нинішній статус тимчасового захисту не вважають достатньою підставою для натуралізації.

Експерти також вказують на правову невизначеність. Керівник досліджень Експертної ради з питань інтеграції та міграції Ян Шнайдер зазначив, що натуралізація безпосередньо зі статусу тимчасового захисту за чинним законом виключена. Водночас органи влади можуть у деяких випадках натуралізувати людей на власний розсуд.

Повернення українських чоловіків з ЄС — останні новини

Нагадаємо, ЄС планує подовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року, проте єврокомісар Магнус Бруннер заявив, що українська влада просить зробити виняток для чоловіків віком 23–60 років. Єврокомісія зараз розглядає таку можливість, і остаточне рішення щодо обмеження захисту для цієї категорії осіб мають ухвалити держави-члени ЄС найближчими тижнями.

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Після цього в МЗС України наголосили, що Київ зацікавлений у добровільному поверненні громадян — і чоловіків, і жінок. Речник міністерства Георгій Тихий спростував чутки про виплати від України за повернення: йдеться лише про потенційні програми фінансової підтримки від урядів окремих країн ЄС (як-от Швейцарії) для стимулювання виїзду біженців додому. Водночас Україна виступає за збереження чинного рівня тимчасового захисту в ЄС для всіх своїх громадян, які перебувають там на законних підставах.

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