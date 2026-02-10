Українці все більше підтримують Буданова, — оновлені політичні рейтинги

© Володимир Зеленський

Про це свідчать результати опитування, проведеного New Image Marketing Group з 1 до 3 лютого 2026 року в Україні.

Серед усіх опитаних респондентів 5 % бар’єр долають такі гіпотетичні та чинні політичні сили: партія Валерія Залужного — 11,1%, "Європейська солідарність" — 10,2%, партія Кирила Буданова — 10,2%, партія Володимира Зеленського — 9,9%.

Як свідчать дані опитування збільшилась підтримка умовної партії Кирила Буданова – на 4,8% порівняно з груднем 2025 року та Європейської солідарність — на 1,8%. В той же час підтримка українців падає до таких політичних проектів: партія Залужного -2,1%, партія Зеленського -1,2%, партія Разумкова -0,5%.

За даними результатів опитування респондентів, які визначилися з вибором і підуть голосувати, до ВР додатково проходить політичний проект Дмитра Разумкова. Гіпотетична партія Валерія Залужного набирає 17%, "Європейська солідарність" — 15,9%, умовна партія Кирила Буданова — 15,8%, партія Володимира Зеленського — 15,2%, партія Дмитра Разумкова — 7,4%.