США посилили обмеження для отримання неімміграційних віз українцями

Державний департамент США посилив обмеження для отримання неімміграційних віз, запровадивши процедуру оформлення для іноземців лише в країнах їхнього громадянства або постійного проживання, а для українців — лише у двох містах у Польщі.

Така інформація оприлюднена на сайті зовнішньополітичного відомства в розділі, що стосується отримання віз.

«Ті, хто подають заяву на неімміграційні візи США, мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні свого громадянства або проживання», — зазначається в повідомленні.

Водночас уточнюється, що в тих країнах, де США не забезпечують таких послуг, як, наприклад, в Україні — через війну, іноземні громадяни повинні подавати заявки до визначених у списку посольств або консульств в інших країнах. Зокрема, для України визначені дипломатичні установи США у Варшаві й Кракові.

Загалом у цьому списку зазначені 17 країн — від Афганістану до Зімбабве, громадяни яких мають звертатися по американські візи до посольств та консульств США в інших країнах.

Списки посольств або консульств в інших країнах

Зазначається, що час очікування для розгляду та виготовлення віз у таких випадках буде збільшений.

Нові правила не стосуються заявників, які подаються на візи A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а також дозвільні документи дипломатичного або офіційного типу. Винятки можуть бути зроблені і для працівників гуманітарних організацій або надзвичайних ситуацій, а також з міркувань зовнішньої політики.

Нагадаємо, у травні адміністрація президента США Дональда Трампа розробила план використання до 250 млн дол., передбачених на міжнародну допомогу, для примусового повернення мігрантів до країн, охоплених війною. Зокрема, йдеться про 200 тис. українців і 500 тис. гаїтян, які втекли до США через масове насильство у своїх країнах.