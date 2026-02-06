“Українцям потрібен дім”: Терехов про державну програму будівництва та реновації житла

Реклама

“Є три речі, які для кожного з нас, для кожного українця, дорівнюють слову «життя». Енергетика - це життя. Від неї напряму залежить функціонування критичної інфраструктури, стійкість мегаполісів і можливість для людей залишатися вдома, а не виїжджати з країни. Економіка - це життя. Адже це робочі місця, зарплати й податки, що йдуть, зокрема, і на підтримку наших Збройних Сил. Безпека - це життя. У буквальному сенсі. Саме захист цих трьох основ був у центрі роботи форуму Асоціації прифронтових міст та громад”, - розповів Терехов.

За його словами, для забезпечення життєдіяльності громад в умовах війни потрібні рішення на державному рівні - влада має взяти на себе фінансування й захист об’єктів реконструкції, підтримку децентралізації генерації струму тощо.

“Окремим блоком має стати державна програма будівництва та реновації житла. Українцям потрібен дім. Тому ми наполягаємо на підвищенні доступності іпотеки та запровадженні дієвих механізмів соціальної оренди”, - підкреслив очільник АПМГ.

Реклама

Що стосується економіки то тут він закликав не тільки допомагати - але й не заважати працювати бізнесу на місцях.

“Ми наголошуємо: жодного тиску на бізнес у зонах бойових дій! Ані нових податків, ані зборів. Підприємці, які залишилися працювати тут, під сиренами й обстрілами, - це не «резерв бюджету». Це фундамент стійкості регіонів. Якщо їх зламати, вони просто закриються”, - наголосив Ігор Терехов.