Українців попередили про можливі провокації в Угорщині

Угорщина / © Gulyás Gergely

Уряд Віктора Орбана в Угорщині зробив тему України частиною передвиборчих маніпуляцій. Тому МЗС України радить українцям утриматися від поїздок до цієї країни перед виборами, щоб уникнути можливих провокацій.

Про це заявив речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий на брифінгу в середу, 8 квітня.

«Ми не знаємо, що там в голові в угорської влади», — зазначив він.

Георгій Тихий нагадав про недавній інцидент з українськими інкасаторами, яких затримали за надуманими звинуваченнями, і наголосив на відсутності гарантій того, що такі ситуації не повторяться з іншими громадянами з якоїсь іншої причини.

Міністерство закордонних справ також офіційно звернулося до українців із закликом утриматися від направлення спостерігачів на вибори в Угорщині.

«Будапешт, на жаль, зробив Україну темою виборчої кампанії, маніпуляцій і постійних провокацій. Ми офіційно звертаємося і закликаємо не їхати, не відправляти спостерігачів», — зазначив він.

Речник МЗС підкреслив, що заклик поширюється як на активістів громадських організацій, так і на співробітників міжнародних структур.

Затримання інкасаторів в Угорщині

Нагадаємо, 5 березня в Угорщині затримали два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку». Вони здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком. Згодом угорська податкова служба заявила, що затримання українців здійснювалося «за підозрою у відмиванні коштів».

Українські інкасатори під час тримання під вартою перебували у кайданках, один з них між допитами отримав дві ін’єкції. Їх депортували з країни після того, як утримували у неналежних умовах 28 годин.

Згодом стало відомо, що «Ощадбанк» повернув інкасаторські авто з Угорщини. Разом з технікою також повернули частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади. Втім, гроші та золото досі затримані.

Нещодавно речник угорського уряду Золтан Ковач вкотре заявив про нібито «відмивання грошей», а українських інкасаторів назвав «золотим конвоєм». За його словами, походження та призначення вантажу, який становив близько $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота, «залишаються нез’ясованими».