Україну хочуть бачити в ЄС, але вже з обмеженнями: що пропонують п’ять країн блоку

Європейський союз / © Reuters

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П’ять країн Євросоюзу запропонували обговорити тимчасові обмеження для майбутніх нових членів блоку. Йдеться, зокрема, про можливе обмеження права голосу в окремих рішеннях ЄС, де потрібна одностайність.

Про це пише Reuters із посиланням на спільний документ Німеччини, Франції, Нідерландів, Бельгії та Люксембургу.

Пропозиція з’явилася на тлі підготовки до нового розширення ЄС. Чорногорія сподівається вступити до блоку у 2028 році, а Україна, Молдова та Албанія прагнуть просунутися у переговорах про членство.

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У документі йдеться, що ЄС має обговорити додаткові гарантії верховенства права для майбутніх членів. Серед можливих механізмів — новий моніторинг і захисна норма, яка дозволить реагувати на серйозний відкат у питаннях демократії, свободи медіа та верховенства права.

Окремо п’ять країн пропонують розглянути тимчасові перехідні обмеження права голосу для нових держав-членів. Це може стосуватися сфер, де рішення в ЄС ухвалюються одностайно: розширення, зовнішньої політики та бюджету.

У Reuters зазначають, що такі дискусії частково пов’язані з досвідом ЄС щодо Угорщини, де блок зіткнувся з відкатом від демократичних норм.

Водночас у Європі триває підтримка подальшого руху України до ЄС. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал після зустрічі з Володимиром Зеленським у Таллінні заявив, що Україна має бути в Євросоюзі, а всі шість кластерів переговорів про вступ потрібно відкривати без зволікань.

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За даними Reuters, Кіпр, який нині головує в ЄС на ротаційній основі, вже почав підготовку до офіційного відкриття переговорів з Україною та Молдовою щодо першого блоку питань — верховенства права та демократичних стандартів.

Раніше видання Politico писало, що прагнення України пришвидшити рух до членства в Євросоюзі призводить до зростання напруженості між Києвом, Брюсселем і окремими європейськими столицями напередодні старту нового етапу переговорів.

Нагадаємо, що Європейський Союз планує на майбутньому саміті розглянути нові механізми, які можуть пришвидшити процес вступу до блоку шести країн-кандидатів із Західних Балкан.

Ми також інформували, що у межах технічних консультацій щодо вступу України до Євросоюзу вдалося погодити більшість вимог Угорщини.

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