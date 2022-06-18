"Україну не можна поспіхом брати до ЄС, можемо отримати чергову Угорщину" – Європарламент

"Україну не можна поспіхом брати до ЄС, можемо отримати чергову Угорщину" – Європарламент

Україну не можна поспіхом – до проходження всіх необхідних інституційних реформ – приймати до Євросоюзу, щоб не отримати нову умовну Угорщину, коли член ЄС "систематично" підриває верховенство закону.

Швидких вступів бути не повинно, тому що потім член ЄС не може бути виключений" зі спільноти.

Про це заявила заступниця голови Європарламенту Катаріна Барлі, пише Noz.de.

"Ми зараз спостерігаємо це на прикладі Угорщини, країни, яка систематично підриває верховенство закону. Критерії, встановлені для вступу, такі як інституційна стабільність, ринкова економіка і верховенство закону, наприклад, мають бути повністю дотримані", - зазначила вона.

Водночас вона зазначила, що надання Україні статусу кандидата в ЄС може стати своєрідним сигналом для Росії.

"Це стане важливим сигналом для Москви про те, що ЄС не злякається, коли справа дійде до захисту наших цінностей", - сказала Барлі.

Також вона зазначила, що під час відновлення після війни Україна "безумовно може розраховувати на велику солідарність та підтримку з боку ЄС, щоб мати можливість відповідати умовам вступу".

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Зауважимо, остаточне рішення Європейської Ради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство до ЄС.

Історичний момент: Україну визнали кандидатом у члени Євросоюзу

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