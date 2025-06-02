Україну офіційно запросили на саміт НАТО в Гаазі — Зеленський

НАТО. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала запрошення на саміт НАТО, який цього року пройде в Гаазі.

Про це президент сказав під час онлайн-брифінгу.

“У нас була зустріч з Генеральним секретарем НАТО, нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо”, — зазначив Зеленський.

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За його словами, наразі міністр закордонних справ Ігор Сибіга обговорює з партнерами інфраструктурні аспекти участі України, а також можливі результати саміту для нашої держави.

Раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої обговорили посилення оборонних можливостей України та підготовку до майбутнього саміту Альянсу.