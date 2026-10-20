Україну півтора року штовхають до капітуляції: у ЄС назвали, хто за цим стоїть

Кая Каллас / © Getty Images

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Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що американські переговорники вже півтора року намагаються схилити Україну до капітуляції на умовах Росії. За її словами, Київ не погодився на вимоги Володимира Путіна завдяки підтримці Європи.

Про це повідомляє «Європейська правда».

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Кая Каллас про тиск США на Україну та підтримку Європи

Заяву Каллас зробила 20 жовтня під час пленарних дебатів у Європейському парламенті в Страсбурзі. Вона наголосила, що Європа має продовжувати допомагати Україні, адже саме ця підтримка, на її думку, не дозволила Росії домогтися капітуляції Києва.

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«Хоча американські переговорники вже майже два роки, тепер уже півтора року, намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, причина, чому Україна не капітулювала на умовах Путіна, полягає в тому, що Європа підтримувала Україну», — сказала Кая Каллас.

Вона також заявила, що Україна прагне миру, адже вже чотири роки зазнає російських атак. За словами високої представниці ЄС, Росія не демонструє готовності припинити війну.

Мирні переговори щодо України: який план пропонує Євросоюз

Каллас нагадала, що в лютому 2026 року представила міністрам закордонних справ країн ЄС «справді максималістський план» участі Європи в мирних переговорах. Його мета — забезпечити Євросоюзу місце за столом переговорів, оскільки їхні результати безпосередньо впливатимуть на безпеку континенту.

«Якщо Росія висуває свої максимальні вимоги та запити, ми також повинні покласти на стіл наші максимальні вимоги, щоб, так би мовити, збалансувати ці переговори», — пояснила Каллас.

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За її словами, Росія зацікавлена, зокрема, у скасуванні санкцій, однак рішення щодо них належать до компетенції Європи. Тому ЄС має брати участь у переговорах і висувати власні умови.

Які вимоги ЄС хоче висунути Росії для завершення війни

Каллас наголосила, що Європа не повинна відмовлятися від важелів впливу на Росію без зустрічних поступок. За її словами, мета переговорів — не лише припинити бойові дії, а й забезпечити тривалий і справедливий мир.

«Але ми повинні дуже, дуже чітко заявити, що в нас також є вимоги до Росії. Ми не віддаємо ці речі безкоштовно, тому що йдеться не лише про те, щоб настав мир, а й про те, щоб цей мир був тривалим і справедливим», — резюмувала висока представниця ЄС.

Нагадаємо, раніше Кая Каллас пояснила, яку тактику Росія використовує на мирних переговорах. За її словами, Кремль висуває максимальні вимоги, погрожує та розраховує на поступки Заходу.

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Також очільниця європейської дипломатії підтримала українські удари по російських нафтопереробних заводах. Вона наголосила, що для завершення війни потрібно посилювати тиск на Росію, а не змушувати Україну до капітуляції.

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