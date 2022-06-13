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Україну планують відвідати прем’єри Албанії, Північної Македонії та Чорногорії: мета візиту

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Україну планують відвідати прем’єри Албанії, Північної Македонії та Чорногорії: мета візиту

Фото: Pexels

До України хочуть приїхати прем’єри Албанії, Північної Македонії та Чорногорії.

Метою візиту є демонстрація підтримки Західними Балканами суверенітету і територіальної цілісності України

Про це пише vijesti.me. 

Як зазначається, прем'єр-міністри Албанії та Північної Македонії Еді Рама і Димитар Ковачевський підтримали пропозицію прем'єр-міністра Чорногорії Дрітана Абазовича відвідати Київ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Чорногорії Дрітана Абазовича відвідати Київ. Посадовець прийняв запрошення та переконав своїх колег з Албанії та Північної Македонії також приїхати до Києва. Цей візит має на меті продемонструвати народу України підтримку. 

Також у Чорногорії наголосили, що підтримують вступ України до Євросоюзу. 

Нагадаємо, у посольстві Франції в Україні повідомили, що Еммануель Макрон таки планує відвідати Київ.

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